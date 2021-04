Covid Lombardia, online portale Poste per prenotare vaccini: come si fa

Per ora si può prenotare chi ha tra i 75 e i 79 anni, ma anche gli over 80 e il personale scolastico

E' online il portale di Poste per la prenotazione della vaccinazione anti-Covid in Lombardia (https://www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/). Alle 8, quando era prevista l'attivazione della piattaforma, gli utenti in coda erano 80 e l'avvio della procedura per fissare l'appuntamento ha richiesto qualche secondo. In homepage c'è la prima fascia d'età a cui è destinata la prenotazione: i nati negli anni tra il 1942 e il 1946, che hanno tra i 75 e i 79 anni. Il portale dà la possibilità di aderire anche agli over 80 che ancora non si sono ancora registrati su Aria o non hanno ricevuto la data del vaccino, e lo stesso vale per il personale scolastico.

Il canale 'digitale' è solo uno degli strumenti con cui si può prenotare: i cittadini potranno chiamare un call center (800-894-545), rivolgersi ai portalettere oppure farlo tramite Postamat, i mille atm di Poste in Lombardia.

Per prenotare il vaccino anti Covid-19 online bisogna prima di tutto accedere alla piattaforma dedicata. Basterà quindi avere a portata di mano la Tessera Sanitaria in corso di validità e il cellulare. Il passo successivo è quello di inserire negli appositi campi il numero della tessera sanitaria e codice fiscale per poi selezionare il consenso al trattamento dei dati personali. Cliccare quindi sulla voce 'Accedi' per proseguire.

Inserire poi nei campi richiesti la Provincia, Comune e il CAP di appartenenza per individuare il centro vaccinale più vicino. Successivamente inserire il numero di cellulare su cui si vuole ricevere la conferma con i dati della prenotazione, inserire quindi la data di nascita e cliccare su 'Cerca per proseguire.

Una volta effettuata l'operazione, il sistema mostrerà data, orario e indirizzo dei centri vaccinali disponibili per effettuare la vaccinazione. Selezionare quindi la data, l'orario e il centro vaccinale che si preferisce e proseguire selezionando 'Conferma'.

A questo punto si riceverà un codice sul cellulare che andrà inserito nell'apposito spazio. Cliccare quindi su 'Conferma' per proseguire. Da questo momento in poi saranno visualizzati tutti i dettagli della prenotazione, che saranno ricevuti anche via SMS sul cellulare. Cliccare su 'Stampa' se si desidera avere la ricevuta della conferma di prenotazione e su 'Chiudi' per terminare l'operazione andata a buon fine.

Per quanti non potranno accedere al portale, è possibile:

- Prenotare attraverso il call center dedicato: il numero da contattare è l'800 894-545

La prenotazione può altrimenti essere effettuata tramite Postamat, gli atm di Poste: recarsi presso un Postamat Poste Italiane della Lombardia e seguire la procedura guidata che compare sullo schermo. Ricordati di portare con te la Tessera Sanitaria (in corso di validità) e il cellulare. Non è necessario essere cliente di Poste Italiane, basta avere la Tessera Sanitaria. Questa la procedura: tasto 6 per cominciare, inserire la Tessera Sanitaria in corso di validità, inserire il CAP di residenza e quindi il numero di cellulare. Scegliere dalla lista un appuntamento disponibile, conferma l’appuntamento inserendo il codice numerico ricevuto tramite SMS, visualizza il riepilogo dell’appuntamento (si riceverà un SMS con i dati della prenotazione), ritirare quindi il promemoria cartaceo

- Prenotazione tramite portalettere: Il portalettere infatti può effettuare una prenotazione per il Vaccino anti Covid-19 a vostro nome. Il servizio è gratuito e solo i portalettere di Poste Italiane sono abilitati a fornirlo.