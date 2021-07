Covid, medici Gb in allarme: "Stop restrizioni irresponsabile"

E' "irresponsabile e rischiosa" la scelta del governo britannico di revocare dal 19 luglio le restrizioni introdotte per limitare la diffusione del coronavirus. L'allarme arriva dalla British Medical Association, che parla di un rischio nell'aumento dei decessi causati da complicanze. ''Le conseguenze potrebbero essere potenzialmente devastanti'', hanno avvertito i medici, secondo i quali ''ci potrebbe essere un aumento di ricoveri in ospedale. Probabilmente il numero maggiore in tutta Europa''.