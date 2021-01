Covid, Messico supera India per numero di morti

(Adnkronos)

Il Messico supera l'India per numero di vittime del Covid e diventa il terzo Paese con il bilancio più pesante di morti per la pandemia. Il ministero della Sanità messicano ha reso noto che nelle ultime 24 ore si sono registrati 1506 morti per il Covid portando il totale a 155.145. L'India, con una popolazione di 1,3 miliardi di persone, dieci volta quella del Messico, ha registrato 153.847 vittime del Covid. Gli Stati Uniti rimangono il Paese con il maggior numero di vittime, 432mila, con il Brasile al secondo posto con 221.547.