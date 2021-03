Sono 1.460 i nuovi contagi a Milano e provincia secondo il bollettino di oggi. 625 i casi solo a Milano città. I numeri sono ancora alti a Brescia e provincia (696), a Monza (548) e a Varese (472). Como ha 427 nuovi contagiati al virus, Bergamo ne conta 317. In provincia di Cremona sono 189; a Lecco 171; a Lodi 84, a Mantova 287, a Pavia 262, a Sondrio 66. I nuovi casi di Covid in Lombardia sono in totale 5.077.