Covid, Nyt fa causa a Commissione Ue: non rese pubblici messaggi von der Leyen-Pfizer

Il New York Times vuole portare la Commissione europea in tribunale per non aver diffuso i messaggi che si sono scambiati la presidente Ursula von der Leyen e il Ceo di Pfizer, Albert Bourla. Secondo il quotidiano, la Commissione ha l'obbligo legale di rendere pubblici i messaggi, che potrebbero contenere informazioni sugli accordi per l'acquisto di dosi di vaccino Covid-19 per miliardi di euro. Il caso verrà discusso davanti alla Corte di giustizia europea, svela la testata giornalistica americana Politico, sulla base delle conferme di 2 persone informate dei fatti.

Il New York Times ha preferito non commentare il caso, spiegando la sua posizione in un comunicato: "Avanziamo molte richieste di accesso a documenti di interesse pubblico. Non possiamo fare commenti al momento sul soggetto al centro della causa", riferisce Politico. No comment anche dalla Commissione europea.