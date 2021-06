Covid oggi Basilicata, 40 contagi e un morto: bollettino 21 giugno

Sono 40 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino che riporta oggi, 21 giugno, i dati degli ultimi due giorni. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 832 tamponi molecolari nella Regione che è in area bianca. I lucani guariti o negativizzati sono 117. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 33, due in meno, di cui nessuno in terapia intensiva. Per la vaccinazione, in due giorni sono state somministrate 8.484 dosi. Finora in tutto sono 271.456 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, circa il 49 per cento, e 145.996 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose, circa il 26 per cento, per un totale di somministrazioni effettuate pari a 417.452.