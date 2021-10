Sono 355 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 21 ottobre. Si registrano inoltre altri due morti, un decesso avvenuto nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 25.245 tamponi. In Campania sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 188 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.