Covid oggi in Emilia Romagna, dai dati della Regione sono stati 455 i contagi secondo il bollettino del 31 agosto 2021. Nove i morti da ieri. Sono stati 32.350 i tamponi processati. Al momento i positivi nella Regione sono 15.901. Da ieri i guariti sono 651. I ricoverati sono 403 e 50 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono state 5 milioni e 856mila le dosi somministrate.