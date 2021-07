Covid oggi Germania, 1.919 contagi e 28 morti: bollettino 24 luglio

La Germania registra 1919 nuovi contagi e 28 morti per il Covid nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'Instituto Robert Koch, specificando che l'incidenza del virus negli ultimi sette giorni è salita a 13,6 casi ogni 100mila abitanti. Un aumento netto rispetto ai dati di inizio luglio, quando era al 4,9.

Il valore dell'incidenza è stato finora determinante in Germania per assumere decisioni politiche, ma ora le autorità tedesche sembrano orientate a valutare maggiormente altri fattori, come per esempio i ricoveri ospedalieri.