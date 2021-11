Covid oggi Germania, 44.401 contagi e 104 morti

Coronavirus in Germania, meno contagi rilevati per le ultime 24 ore ma incidenza settimanale ancora in aumento: le nuove infezioni di cui è stata data notizia oggi sono 44.401 (contro le 67.125 di ieri), uno scarto attribuito dalle autorità sanitarie tedesche al minor numero di tamponi effettuato durante il fine settimana. Il bilancio attualizzato dei casi confermati da inizio pandemia è di 5.761.696, 837.200 dei quali attivi. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 104, per un totale di 100.883 morti. L'incidenza su sette giorni per 100mila abitanti è di 446,7 casi, contro i 444 del giorno prima. Due i casi registrati nel paese di variante Omicron, riscontrata in due persone provenienti dal Sudafrica. I due, sbarcati a Monaco, sono in isolamento in Baviera dal 25 novembre, quando sono risultati positivi ad un test Pcr.