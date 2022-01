Covid oggi Germania, forte aumento contagi: quasi 60mila

Il tasso di incidenza settimanale è salito a 258,6 infezioni per 100mila abitanti

Un forte aumento dei contagi da Covid 19 si registra in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 58.912 casi, a fronte dei 18.869 di mercoledì scorso. Secondo i dati forniti dal Robert Koch Institut, che monitora l'andamento della pandemia nel Paese, altre 346 persone sono morte a causa di complicanze legate al virus. Il tasso di incidenza settimanale è salito a 258,6 infezioni per 100mila abitanti rispetto ai 205,5 casi per 100mila abitanti di sette giorni fa.