Covid oggi Italia, 13.686 contagi e 51 morti: bollettino 26 novembre

Sono 13.686 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 26 novembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 51 morti.

BOLLETTINO COVID, NUMERI REGIONE PER REGIONE

PIEMONTE - Sono 860 contagi registrati oggi, 26 novembre, in Piemonte, secondo i dati covid comunicati nel bollettino della Regione, pari allo 1,5% di 55.767 tamponi eseguiti, di cui 47.900 antigenici. Non si registrano decessi. I ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 329 (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8.737.

LAZIO - Sono 1.556 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 26 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 8 morti. A Roma, segnalati 868 casi. Nel dettaglio, "nel Lazio su 47.802 tamponi (17.517 molecolari e 30.285 antigenici) si registrano 1.566 nuovi contagi (+290), 8 morti (+2), 706 ricoverati (+22), 91 in terapia intensiva (+2). I guariti sono 740. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%. I casi a Roma città sono a quota 868", comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nella Asl Roma 1 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 227. Mentre nella Asl Roma 2 si contano 501 contagi e 4 i decessi. Nella Asl Roma 3 i casi sono 140. Sessantotto i contagiati nella Asl Roma 4 dove si registra anche 1 decesso. Nessun morto invece nella Asl Roma 5 dove i contagi nuovi sono 161. Nella Asl Roma 6 si registrano 113 nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 356 nuovi casi di cui: sono 75 nella Asl di Frosinone, 160 nella Asl di Latina, 37 nella Asl di Rieti e 84 nella Asl di Viterbo dove si registra anche 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.353 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 26 novembre, in Emilia-Romagna su un totale di 35.877 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino con i dati covid della Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,8%. Si registrano sei decessi, I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 59 (-3 rispetto a ieri), 575 quelli negli altri reparti Covid (+1).

CAMPANIA - Sono 899 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Campania oggi, 26 novembre dall'analisi di 30.020 test. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid diffuso dall'unità di crisi della Regione. Tre i nuovi decessi registrati. Negli ospedali regionali sono 23 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 297 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 272 i nuovi contagi registrati (su 4.688 tamponi effettuati), +187 guariti e 2 morti (per un totale di 1.491 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +83 attualmente positivi, +85 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 13).

VALLE D'AOSTA - Sono 46 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 novembre 2021 in Valle d'Aosta, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun decesso.

I nuovi casi di positività in Valle d'Aosta portano il totale complessivo delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 12.984. I positivi attuali sono 564 di cui 548 in isolamento domiciliare, 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale dei guariti è pari a 11.941, +21 rispetto a ieri. I casi testati sono complessivamente 96.600, i tamponi effettuati fino ad oggi 278.369. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 479.

SARDEGNA - Sono 102 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 novembre 2021 in Sardegna, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un decesso.

I nuovi casi di positività sulla base di 2.382 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.710 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (stesso dato di ieri), 61 in area medica (14 in più rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 2.467 casi (8 in più rispetto a ieri). Deceduta una donna di 70 anni, residente nella provincia di Sassari.

ABRUZZO - Sono 297 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 novembre 2021 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. I nuovi casi di positività in Abruzzo portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 87106. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2586. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 80495 dimessi/guariti (+115 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 4025 (+179 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 599 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Novantuno pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 3927 (+179 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4305 tamponi molecolari (1569862 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10030 test antigenici (1301308). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.07 per cento.

BASILICATA - Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 novembre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi (40 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 761 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 31. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 e di questi 3 sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.048 (+9).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 636 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 novembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati: 569 attraverso 7.982 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 7,13% e 67 su 18.934 test rapidi antigenici (0,35%).

Per quanto riguarda i decessi si tratta di un uomo di 96 anni di Trieste, deceduto in una residenza per anziani, una donna di Pordenone di 86 anni, deceduta all'ospedale, e un uomo di 79 anni di Muggia, deceduto in una residenza per anziani. Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 251, comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

PUGLIA - Sono 243 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 novembre 2021 in Puglia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun decesso.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 20.235 test giornalieri. Sono 3.885 le persone attualmente positive nella Regione, 139 quelle ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza, nella Regione sono stati registrati 278.464 casi totali ed eseguiti 4.700.498 test, sono 267.698 le persone guarite e 6.881 i decessi.

VENETO - Sono 2.036 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 26 novembre. Registrati inoltre altri 4 morti. 20.815 i tamponi molecolari effettuato e 70.633 gli antigenici. Ed è sempre Padova al primo posto con 430 nuovi positivi, seguita da Treviso con 424 e Venezia con 390.

TOSCANA - Sono 488 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 25 novembre. Registrati inoltre altri 3 morti. 463 i casi confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico, che portano il totale a 299.575 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 283.787 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.535 tamponi molecolari e 17.821 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,8% è risultato positivo.

Sono invece 9.037 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.400, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 297 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in più). Dei 3 nuovi decessi, 2 sono uomini e una donna con un'età media di 83 anni.