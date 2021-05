Covid oggi Italia, 1.820 contagi e 82 morti: bollettino 31 maggio

Sono 1.820 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 31 maggio, secondo i dati del bollettino regione per regione della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 82 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 86.977 tamponi, il tasso di positività è al 2%. I pazienti in terapia intensiva sono 1.033 (-28 da ieri), con 38 nuovi ingressi.

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 132 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 31 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 685 i guariti. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 53, a Bergamo 18, a Brescia 16, Sondrio a 11, Monza e Brianza a 10.

LIGURIA - Sono 43 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 31 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. I guariti o dimessi sono stati 65 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di casi da ieri Genova a 28, Savona a 9 e La Spezia a 4.

PIEMONTE - Sono 126 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 31 maggio, secondo i dati del bollettino della Regione. Da ieri, registrati altri 7 morti. Nel dettaglio, l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i nuovi casi (17 dopo test antigenico) sono pari all’1 % di 12.446 tamponi eseguiti, di cui 9.317 antigenici. Dei 126 positivi, gli asintomatici sono 73 (57,9%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 81 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 594 (- 31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4490.

Sono 7 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

CAMPANIA - Sono 284 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 maggio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 15 decessi. I tamponi molecolari analizzati sono stati 4.774. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 5,94%.

Dei nuovi decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania, 12 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 7.206. I nuovi guariti sono 944, il totale dei guariti è 345.384. In Campania sono 62 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 703 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO - Sono 251 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 31 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Sono 18.770 gli attualmente positivi a Covid nella Regione, di cui 929 ricoverati, 146 in terapia intensiva e 17.695 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia ci sono state 8.175 vittime nella Regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti quasi 7mila tamponi molecolari e 3mila antigenici. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 1.292. "I dati di oggi si confermano tra i più bassi negli ultimi 7 mesi" dice l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Asl Roma 1. Sono 68 i casi nelle ultime 24 ore e un decesso. Asl Roma 2. Sono 75 casi da ieri e un decesso. Asl Roma 3. Sono 26 i nuovi casi. Asl Roma 4. Sono 2 i casi. Asl Roma 5. Sono 32 i nuovi casi e un decesso. Asl Roma 6. Sono 11 i contagi da ieri.

Nelle province si registrano 48 casi e un decesso nelle ultime 24 ore, prosegue D'Amato sottolineando che "nelle province di Latina, Frosinone e Viterbo si registrano zero decessi e nella provincia di Rieti zero nuovi casi".

EMILIA ROMAGNA - Sono 188 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 31 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 3 morti. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 383.879 casi di positività. I 188 nuovi casi sono stati individuati su un totale di 8.506 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,2%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

ABRUZZO - Sono 15 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 31 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1116297 tamponi molecolari (+1150 rispetto a ieri) e 462462 test antigenici (+323 rispetto a ieri). Il tasso di positività è pari all'uno per cento. I pazienti ricoverati in terapia non intensiva sono 137, 13 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 5343 persone.

BASILICATA - Sono 25 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 31 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su un totale di 856 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso per Covid-19, come rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. La persona deceduta risiedeva a Moltalbano Jonico. I lucani guariti o negativizzati sono 96. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.676 (-72). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 58 (-5) di cui 1 (-2) in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 2.774 somministrazioni. Finora sono 206.874 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (37,4 per cento) e 116.464 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (21,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 323.338. I residenti in Basilicata sono 553.254. L'Asm (azienda sanitaria della provincia di Matera) recupererà a partire dal 3 giugno la somministrazione delle seconde dosi di Pfizer, rinviate in tutti e cinque i punti vaccinali dai giorni 27 maggio al 2 giugno.

PUGLIA - Sono 142 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 31 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 6 morti. Crescono i guariti a livelli non elevati e pertanto calano sotto quota 25 mila gli attuali positivi. I pazienti ricoverati scendono a meno di 600.

I nuovi casi sono stati rilevati su 3.755 tamponi. I casi attualmente positivi sono 24.924 mentre ieri erano 25.683 (-759). I pazienti ricoverati sono 585 mentre ieri erano 635 (-50). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 250.419 così suddivisi: 94.485 nella provincia di Bari; 25.214 nella provincia di Bat; 19.279 nella provincia di Brindisi; 44.763 nella provincia di Foggia; 26.474 nella provincia di Lecce; 39.016 nella provincia di Taranto; 798 attribuiti a residenti fuori regione;390 provincia di residenza non nota

MARCHE - Sono 50 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 31 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1074 tamponi: 451 nel percorso nuove diagnosi (di cui 24 nello screening con percorso Antigenico) e 623 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'11,1%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 50 (5 in provincia di Macerata, 20 in provincia di Ancona, 15 in provincia di Pesaro-Urbino, 1 in provincia di Fermo, 6 in provincia di Ascoli Piceno e 3 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (15 casi rilevati), contatti in setting domestico (13 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (12 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (3 casi rilevati). Per altri 6 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 24 test ed è stato riscontrato un caso positivo (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 4%.

TOSCANA - Sono 147 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 31 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Facebook. "L'incidenza media è scesa sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti, continuiamo a mantenere la prudenza e rendere la Toscana Sicura! I nuovi casi registrati in Toscana sono 147 su 6.775 test di cui 5.373 tamponi molecolari e 1.402 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,17% (5,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 2.108.862.

CALABRIA - Sono 57 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 31 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore i guariti o dimessi sono 316. Stabili le terapie intensive, 17 quelle occupate nella Regione, lo stesso numero di ieri.

SICILIA - Sono 258 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 31 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 11.218 tamponi sull'isola. I guariti sono stati 201 da ieri. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 5.827.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 479, mentre si trovano in terapia intensiva 59 pazienti. I nuovi casi sono così ripartiti a livello territoriale: 90 a Palermo, 87 a Catania, 25 a Messina, 15 a Ragusa, 7 a Trapani, 22 a Siracusa, 2 a Caltanissetta, 10 a Enna e nessun nuovo caso a Agrigento.