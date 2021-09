Covid oggi Italia, 4.578 nuovi casi e 51 morti: bollettino 18 settembre

Sono 4.578 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Da ieri registrati 51 morti. Sono stati 355.933 i tamponi processati nelle ultime 24 ore con un tasso positività all'1,3%. Sono 4.632.275 i contagiati dall'inizio dell'emergenza e 130.284 le vittime. I ricoverati in totale sono 3.958, 31 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive occupate sono 519, 6 in meno rispetto a ieri.

I dati delle Regioni

LAZIO - Sono 376 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 18 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino covid della regione. Registrati altri 2 morti. A Roma, segnalati 220 casi.

"Oggi nel Lazio su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici per un totale di 23.364 tamponi, si registrano 376 nuovi casi positivi a Sars-CoV-2 (+8). Sono 2 i decessi (-3), 429 i ricoverati (-6), 58 le terapie intensive (+3) e 607 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I nuovi casi a Roma città sono a quota 220", dice l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

PUGLIA - Sono 156 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. In base ai dati, non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.194 test. Spiccano i 55 contagi in provincia di Bari, i 28 in provincia di Brindisi e i 25 in quella di Lecce. Le persone attualmente positive sono 3.231. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 187. In terapia intensiva, invece, 19 malati.

TOSCANA - Sono 326 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. I dati sono stato anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 326 su 19.051 test di cui 7.701 tamponi molecolari e 11.350 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,71% (6,1% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.184.336.

BASILICATA - Sono 28 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 18 settembre in Basilicata, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore c'è stato un morto a Lagonegro.

Da ieri sono stati processati 683 tamponi molecolari nella Regione. I lucani guariti o negativizzati sono 36. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 53, 4 in più rispetto a ieri, di cui 4 in terapia intensiva. Al momento i positivi in Basilicata sono 1.227. Per quanto riguarda la vaccinazione ieri sono state effettuate 2.485 somministrazioni.