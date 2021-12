Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 15 dicembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. All'indomani della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e alla vigilia della partenza dei vaccini per la fascia 5-11 anni, il quadro dell'epidemia dopo gli ultimi aggiornamenti sull'aumento delle infezioni. Ecco i numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 694 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia oggi, 15 dicembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguiti 9.036 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 7,68%. Sono inoltre 14.471 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 116 casi (0,8%). Oggi si registrano i decessi di 14 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30, mentre i pazienti presenti in altri reparti sono scesi e risultano essere 297.

TOSCANA

Sono 1.036 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Si registrano altri 7 morti. Deciso balzo in avanti dunque dei casi covid nella regione: i nuovi casi (989 confermati con tampone molecolare e 47 da test rapido antigenico) portano il totale a 312.243 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 291.042 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.810 tamponi molecolari e 21.927 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3% è risultato positivo. Sono invece 10.456 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 13.733, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 371 (12 in più rispetto a ieri), di cui 48 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 2 uomini e 5 donne con un'età media di 84,6 anni.

PUGLIA