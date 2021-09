Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 2 settembre

Il bollettino Covid Italia di oggi, 2 settembre, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. All'indomani dell'obbligo di Green pass Italia anche per treni, navi, aerei, scuole e università, i numeri dalla Sicilia in zona gialla con nuove regole, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. Il bollettino delle regioni: