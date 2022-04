Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 aprile

Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, lunedì 4 aprile 2022, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli mentre si affaccia la nuova variante Xe, più contagiosa di Omicron 2.

VENETO

Sono 2.048 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 aprile in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Non si registrano morti per la giornata di ieri. Il totale dei casi da inizio pandemia ha sfondato il tetto del milione e mezzo, 1.511.785, mentre gli attualmente positivi sono 81.043. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.193. Negli ospedali veneti sono ricoverate 569 persone in area medica e 32 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 126. Nella giornata di ieri sono state somministrate 613 dosi di vaccino.

TOSCANA

Sono 1.640 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore eugenio Giani. "I nuovi casi positivi sono 1.640 su 11.070 test di cui 4.171 tamponi molecolari e 6.899 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,81% (50,0% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini somministrati in Toscana sono 8.826.994.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 282 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 aprile in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Su 1.269 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 60 nuovi casi, con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 2.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 222 casi (10,86%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 144.Lo ha comunicato oggi il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.