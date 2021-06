Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 giugno

Il bollettino Covid Italia -regione per regione- di oggi, 4 giugno, con i dati della Protezione Civile mentre 4 regioni (Veneto, Liguria, Abruzzo e Liguria) si avvicinano alla zona bianca. Contagi, ricoveri e morti da Lombardia e Lazio, da Toscana e Sicilia, da Puglia e Veneto. I numeri sui vaccini, le ultime news da Roma, Milano, Napoli. I dati delle regioni:

VENETO

Sono 121 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 4 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 28.720 tamponi, il tasso di positività è a 0,42%. I pazienti covid ricoverati sono 592 (-16). In area non critica sono ricoverate 526 persone (-13), i pazienti in terapia intensiva sono 69 (-3).

TOSCANA

Sono 133 i nuovi contagi da Covid-19 registrati oggi, 4 giugno, in Toscana, in calo dai 186 di ieri. I test effettuati sono 17.521 di cui 7.460 tamponi molecolari e 10.061 test rapidi. "Il tasso dei nuovi positivi è 0,76% (2,2% sulle prime diagnosi)", afferma su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Nello stesso post Giani aggiunge "una bella notizia: una delle due rianimazioni Covid dell’ospedale di Empoli è stata finalmente chiusa".

MARCHE

Sono 71 i contagi da coronavirus nelle Marche resi noti oggi, 4 giugno, secondo i dati del bolletti della regione. Il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2540 tamponi: 1160 nel percorso nuove diagnosi (di cui 316 nello screening con percorso Antigenico) e 1380 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,1%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 71 (5 in provincia di Macerata, 8 in provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo, 22 in provincia di Ascoli Piceno e 5 fuori regione).