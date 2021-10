Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, domenica 17 ottobre 2021, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Veneto, Lazio e Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia che prosegue positivamente, con oltre 570mila terze dosi somministrate e l'81,14% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale.

EMILIA ROMAGNA

Sono 244 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 17 ottobre. Si registrano inoltre altri 2 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 427.870 casi di positività. 20.908 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,1%. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.532. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.691.967 dosi; sul totale, sono 3.404.776 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



TOSCANA

Sono 232 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 ottobre 2021, secondo i dati covid 19 del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Si registrano altri 6 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 232 su 27.757 test di cui 8.934 tamponi molecolari e 18.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,84% (3,0% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.696.542. L'età media dei 232 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa. Inoltre, si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 76,7 anni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.288 (95,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.354, stabili rispetto a ieri. I ricoverati sono 219 (4 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili).

SARDEGNA