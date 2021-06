Covid oggi Lombardia, 131 contagi e 3 morti. A Milano 50 nuovi casi

Sono 131 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 23 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 32.980 tamponi con una percentuale di positività allo 0,3%. Calano i ricoveri in terapia intensiva. Sono 72, uno in meno, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 350, 39 in meno. Da inizio pandemia ci sono state 33.761 vittime nella Regione.

A Milano e hinterland sono 50 i nuovi casi, di 25 in città. Quanto alle altre province, a Bergamo ci registrano 5 casi, a Brescia 12, a Como 4, a Cremona 4, a Lecco 1, a Lodi 6, a Mantova 8, nella provincia di Monza e Brianza 21, a Pavia 2, a Sondrio 1 e a Varese 12.