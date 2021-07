Covid oggi Lombardia, 136 contagi e 2 morti: bollettino 1 luglio

Sono 136 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore registrati 2 morti, che portano a 33.782 i decessi dall'inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione. I tamponi effettuati sono 35.845, per un totale di 11.624.979, mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta allo 0,3%.

Scendono sotto quota 50 i ricoveri in terapia intensiva: sono 49 (-2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva scendono a 201 (-17).

Sono 42 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nella provincia di Milano, di cui 25 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombare, a Bergamo si registrano 11 casi, a Brescia 10, a Como 1, a Cremona 10, a Lecco 2, a Lodi 6, a Mantova 5, in Monza e Brianza 14, a Pavia 7, a Sondrio 5 e a Varese 10.