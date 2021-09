Covid oggi Lombardia, 647 contagi e 2 morti. A Milano e hinterland 245 nuovi casi

Covid oggi in Lombardia, dati della regione alla mano sono stati 647 i contagi da ieri. Due i morti secondo il bollettino che riporta anche come da inizio pandemia le vittime siano state 33.929 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 45.270 tamponi con un tasso di positività all'1,4%. Salgono i ricoveri: 51 i pazienti in terapia intensiva, uno in più, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 352, quattro in più. I nuovi casi per provincia: Milano 245 di cui 93 a Milano città, Bergamo 52, Brescia 96, Como 26, Cremona 24, Lecco 12, Lodi 16, Mantova 41, Monza e Brianza 29, Pavia 40, Sondrio 7 e Varese 53.