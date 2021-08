Covid oggi Sicilia, 1.139 contagi e 19 morti: bollettino 28 agosto

Sono 1.139 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 28 agosto 2021. Da lunedì l'isola passa in zona gialla. Nella tabella si fa riferimento ad altri 19 morti che, però, fanno riferimento a decessi dei giorni scorsi. Da ieri i guariti sono stati 716 nella Regione. Al momento i positivi in Sicilia sono 26.929. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Messina con 288 contagi da ieri, Catania a 176, Siracusa a 152, Trapani a 160 e Palermo a 143. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 798, mentre si trovano in terapia intensiva 104 pazienti.