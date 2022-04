Covid oggi Toscana, 4.751 contagi e 12 morti: bollettino 7 aprile

I dati della Regione: i ricoverati sono 910 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (2 in meno)

Sono 4.751 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 7 aprile, in Toscana secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. Sono stati eseguiti 6.762 tamponi molecolari e 24.317 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,3% è risultato positivo. Si registrano 12 nuovi decessi: 5 uomini e 7 donne con un'età media di 84,4 anni. I ricoverati sono 910 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (2 in meno). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 954.957 (94,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 50.025, +1,5% rispetto a ieri.

L'età media dei 4.751 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1.480 confermati con tampone molecolare e 3.271 da test rapido antigenico). Sono 284.926 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.186 in più rispetto a ieri), 71.323 a Prato (270 in più), 81.839 a Pistoia (394 in più), 48.819 a Massa (309 in più), 106.997 a Lucca (524 in più), 115.609 a Pisa (537 in più), 88.545 a Livorno (476 in più), 93.357 ad Arezzo (403 in più), 69.622 a Siena (347 in più), 52.988 a Grosseto (305 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.917 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.779 nella Nord Ovest, 1.055 nella Sud est.