Covid oggi Toscana, 594 contagi: bollettino 22 agosto

Sono 594 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 22 agosto, anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 594 su 11.913 test di cui 7.783 tamponi molecolari e 4.130 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,99% (12,1% sulle prime diagnosi)", dice Giani. Il governatore toscano fa anche il punto sui vaccini, spiegando che attualmente ne sono stati somministrati 4.667.071.

Sono in totale 266.351 i casi di positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Toscana. L'età media dei 594 nuovi positivi è di 37 anni circa. Gli attualmente positivi sono oggi 12.265, stabili rispetto a ieri. I ricoverati sono 392 (18 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (2 in più). Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 247.111 (92,8% dei casi totali).

Sono 73.797 i casi complessivi ad oggi a Firenze (158 in più rispetto a ieri), 24.283 a Prato (28 in più), 24.894 a Pistoia (51 in più), 14.165 a Massa (26 in più), 27.508 a Lucca (74 in più), 31.700 a Pisa (66 in più), 19.637 a Livorno (51 in più), 24.520 ad Arezzo (71 in più), 15.041 a Siena (42 in più), 10.251 a Grosseto (27 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni