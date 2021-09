Covid oggi Vda, 7 nuovi contagi: bollettino 26 settembre

Sono 7 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 settembre in Valle d'Aosta, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun altro morto da ieri. Il totale dei casi positivi da inizio epidemia è di 12.110, i positivi attuali sono 64, di cui tre ricoverati in ospedale e 61 in isolamento domiciliare. I guariti sono due più di ieri per un totale complessivo di 11.572. I casi fino ad oggi testati sono 85.592, il totale dei tamponi effettuati è di 185.224. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi è di 474.