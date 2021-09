Sono 844 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 2 settembre. Registrati inoltre altri 2 morti. Il totale dei contagiati è ora 456.338, quello delle vittime 11.691. Sul fronte ospedaliero stabili i ricoveri, con 231 (-1) nei reparti ordinari e 55 (+1) in terapia intensiva. Le persone attualmente positive e in isolamento in regione sono 13.056 (+261).