Covid Piemonte, oggi 1.798 contagi e 37 morti: bollettino 9 aprile

Sono 1.798 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 9 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37 morti. La percentuale di positività è del 6,2%. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 29.218 tamponi di cui 15.753 antigenici. I pazienti guariti sono stati 2.471 nelle ultime 24 ore.

I ricoverati in terapia intensiva sono 329(- 17 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.706 in calo di 94 unità rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 25.648. Il totale è ora di 10.625 deceduti risultati positivi al virus.