Covid Piemonte, oggi 903 contagi e 18 morti: bollettino 6 maggio

Sono 903 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte, secondo la tabella del bollettino di oggi, 6 maggio. Registrati inoltre altri 18 morti. L’Unita’ di Crisi della Regione ha comunicato 903 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 66 dopo test antigenico), pari al 4,1% di 22.010 tamponi eseguiti, di cui 11.641 antigenici. Dei 903 nuovi casi, gli asintomatici sono 337 (37,3%). I casi sono 88 di screening, 547 contatti di caso, 268 con indagine in corso, 10 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 143 in ambito scolastico e 750 tra la popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 162 (- 13 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.820 (- 76 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.075. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.488.031 (+22.010 rispetto a ieri), di cui 1.526.358 risultati negativi. Sono 18 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi. Il totale è ora di 11.370 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti sono complessivamente 328.408 (+1.194 rispetto a ieri), 26.139 Alessandria, 15.837 Asti, 9.955 Biella, 47.163 Cuneo, 25.397 Novara, 176.332 Torino, 12.185 Vercelli, 11.717 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.360 extra regione e 2.323 in fase di definizione.