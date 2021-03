Covid Puglia, 594 nuovi casi e 25 morti: bollettino 8 marzo

(Adnkronos)

Sono 594 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 25 morti. Da ieri sono stati eseguiti 4.560 tamponi. Dei nuovi contagi 301 in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 87 in provincia di Foggia, 117 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 6 casi di provincia di residenza non nota. Due casi di residenti fuori Regione sono stati riclassificati e attribuiti.



I 25 decessi, invece, sono così distribuiti a livello territoriale: tre in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, due in provincia di Lecce, sette in provincia di Taranto. In totale in Puglia sono morte 4.122 persone. Sono 116.722 i pazienti guariti, 828 nelle ultime 24 ore. Crescono i pazienti ricoverati a 1.516, mentre ieri erano 1.458.