Covid Puglia, oggi 1.804 contagi e 31 morti: bollettino 10 aprile

Sono 1.804 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi 10 aprile. Registrati inoltre altri 31 morti. Si registra un lieve aumento di nuovi casi positivi al Covid 19 rispetto a ieri, a fronte di una diminuzione del numero dei test. In calo i decessi. Aumentano anche i guariti e gli attuali positivi. Decresce il numero di ricoverati. E' il quadro che si ricava dal bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute. Su 13.461 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 1.804 contagi. Ieri i nuovi casi erano 1.791 su 14.281 test.

Sono stati registrati 31 decessi, ieri erano 48. In tutto in Puglia sono morte 5.174 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test.Sono 152.439 i pazienti guariti mentre ieri erano 151.177 (+1.262). Sono 51.558 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.047 (+511). I pazienti ricoverati sono 2.230 mentre ieri erano 2.240 (-10). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 209.171.