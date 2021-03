Covid Sardegna, 68 nuovi contagi e un morto: bollettino

Cagliari, 8 mar. - (Adnkronos)

Sono 68 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, lunedì 8 marzo. Registrato inoltre un altro morto. 28.227 i test in più eseguiti, con un tasso di positività che scende allo 0,2%. I pazienti ricoverati sono 190 (+2), di questi 24 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 12.444.

I guariti in più sono 280. Sul territorio, dei 41.813 casi positivi complessivamente accertati, 10.088 (+46) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.679 (+5) nel Sud Sardegna, 3.501 (+3) a Oristano, 8.252 (+6) a Nuoro, 13.293 (+8) a Sassari.