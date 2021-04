Covid Sardegna, oggi 254 contagi e 4 morti: bollettino 24 aprile

Sono 254 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 24 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.477 test. Da ieri sono guarite 288 persone.



Sono, invece, 378, 10 in più, le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 51, uno in meno, i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.334.

Sul territorio, dei 53.165 casi positivi complessivamente accertati, 13.797 (+44) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.035 (+23) nel Sud Sardegna, 4.672 (+71) a Oristano, 10.457 (+59) a Nuoro, 16.204 (+57) a Sassari.