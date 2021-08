Covid Sardegna oggi, 380 contagi: bollettino 11 agosto

Sono 380 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 11 agosto 2021. Si registrano altri due morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono state testate 3.510 persone. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.837 tamponi. Nella regione, tra quelle a rischio zona gialla secondo i nuovi parametri, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 119 (lo stesso numero di ieri). In isolamento domiciliare si trovano 6.651 persone (136 in più rispetto a ieri).