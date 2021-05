Covid Sardegna, oggi 72 contagi e un morto: bollettino 13 maggio

Sono 72 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.677 test. I pazienti ricoverati sono stati 241, 13 in meno, 39, uno in più, in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.474 e i guariti in più 271. Tra le zone con il maggior numero di nuovi contagi: Cagliari e Nuoro, entrambe con 16 contagi in più da ieri e 10 a Sassari.