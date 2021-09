Covid Sardegna oggi, 99 contagi e 3 morti: bollettino 7 settembre

Sono 99 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 morti nell'isola. Si tratta di un 83enne di Sassari, uno di 87 anni di Cagliari e un'altra vittima, di età non dichiarata, residente nel nuorese. Da ieri sono stati processati 8.215 test, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30, 2 in più rispetto a ieri, 232, 3 in meno rispetto a ieri, in area medica. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.029.