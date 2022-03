Covid scuola: Dad, mascherine, quarantena e gite. Regole bozza decreto

Dad, quarantena, mascherine, gite. Novità e conferme per la scuola nella bozza del nuovo decreto covid. Addio alla didattica a distanza, meglio nota con l'acronimo dad, tornano le gite a scuola. Nella bozza del decreto sulle riaperture è infatti previsto che dal 1 aprile restino a casa solo gli studenti contagiati da Covid, mentre coloro che hanno avuto contratti stretti con chi è alle prese col virus potranno continuare ad andare a scuola, seppur in regime di autosorveglianza superati i 4 casi in classe.

Per gli studenti, fino a fine anno scolastico, resta l'obbligo di mascherina, anche chirurgica e non necessariamente Ffp2, e la raccomandazione di rispettare "una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano".

Tornano le gite scolastiche messe al bando dal Covid, ennesimo duro colpo per i ragazzi alle prese con due anni di pandemia. E' uno dei passaggi della bozza del decreto sul tavolo del Cdm. All'articolo 9, che regola il capitolo scuola, si prevede infatti "la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive".