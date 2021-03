Covid Sicilia, oggi 751 nuovi contagi e 20 morti: bollettino 23 marzo

(Adnkronos)

Sono 751 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia, secondo il bollettino di oggi 23 marzo. Registrati inoltre altri 20 morti. Sono 24.979 i tamponi processati nelle ultime 24 ore nella Regione, dove gli attuali positivi sono 16.489, secondo il dato contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 20 (4.471 dall'inizio dell'emergenza sanitaria) e i guariti 860. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 814, mentre si trovano in terapia intensiva 121 pazienti.