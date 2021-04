Covid Sicilia, oggi 940 contagi e 33 morti: bollettino 27 aprile

Sono 940 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 27 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 913. In tutto nell'isola sono 26.085 i positivi - sei in meno rispetto a ieri - e di questi 1.254 sono ricoverati in regime ordinario, 168 in terapia intensiva e 24.663 in isolamento domiciliare. Il numero maggiore di casi si registra ancora a Palermo con 349 nuovi positivi, 204 a Catania, 84 ad Agrigento, 71 a Messina e Siracusa, 55 a Trapani, 52 a Caltanissetta, 44 a Ragusa e 10 a Enna. Mentre in diverse regioni si accendono i riflettori sulla variante indiana, per ora non ne sono stati segnalati sull'Isola.