Covid, Sileri: "Peggio alle spalle, contagi potrebbero aumentare in giovani"

“I numeri andranno sempre meglio". Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a ‘Domenica In', parla della pandemia di coronavirus in Italia. "Da domenica scorsa abbiamo due milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e un milione in più che ha completato il ciclo vaccinale. Significa che stiamo superando il virus, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo”, ha aggiunto, avvertendo però che "i casi potrebbero aumentare nei giovani".

