Le parole del ministro, che parla di contagi in aumento per la variante Delta

Coronavirus in Italia, il Paese si trova "ancora dentro un'epidemia terribile". A spiegarlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, che parla di contagi in aumento a causa della variante Delta del Covid. Ad arginare il pericolo i vaccini, che intanto hanno raggiunto quota 58 milioni di somministrazioni. Si teme ora l'effetto Euro 2020 dopo i festeggiamenti in piazza.