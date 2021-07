Covid, Sydney in lockdown fino al 28 agosto

Altre quattro settimane di lockdown per Sydney. Prorogate fino al 28 agosto le misure per contenere i contagi da coronavirus nella città e nelle aree limitrofe. L'annuncio del premier dello stato del New South Wales, Gladys Berejiklian - che ha assicurato un aumento dei controlli - è arrivato mentre nello stato di Victoria e a Melbourne sono state in gran parte revocate le restrizioni in vigore da quasi due settimane.

L'ultimo bollettino delle autorità sanitarie del New South Wales parla di 177 casi di coronavirus confermati su oltre 94.000 test effettuati e di un totale di poco più di 8.000 contagi dall'inizio della pandemia. Qui sono state somministrate circa 3,5 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19, ma la campagna vaccinale va a rilento.

In Australia, con una popolazione di circa 25 milioni di persone, sono stati sinora confermati oltre 33.000 casi di coronavirus con poco più di 900 decessi. E ad oggi sono state somministrate circa 11 milioni di dosi di vaccini.