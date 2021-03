Covid Toscana, oggi 1.163 contagi: bollettino 3 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.163 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 3 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.163 su 24.913 test di cui 16.532 tamponi molecolari e 8.381 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,67% (8,8% sulle prime diagnosi)", spiega Giani facendo il punto sull'emergenza Covid in un post su Facebook.