Prima della fine del mese 10 milioni di dosi pediatriche di vaccino anti Covid saranno disponibili per i bambini americani sotto i cinque anni. Lo ha annunciato oggi la Casa Bianca, precisando che il piano prevede che i vaccini saranno distribuiti a migliaia di siti, con un focus prioritario sui pediatri ed i medici di famiglia, che si presuppone siano le figure a cui i genitori preferiranno rivolgersi per l'immunizzazione dei figli.

"Sappiamo che ci sono molti genitori che stanno aspettando con ansia la possibilità di vaccinare i propri figli più piccoli - ha spiegato un funzionario dell'amministrazione Biden- ogni giorno siamo concentrati per fare in modo da rendere il vaccino più accessibile ad un numero sempre maggiore di famiglie".

Oltre che ai pediatri, il vaccino per bambini verrà distribuito ai centri sanitari locali, alle cliniche sanitarie rurali, agli ospedali pediatrici ed alle farmacine. Inoltre l'amministrazione intende avviare una campagna di informazione per le famiglie, nel tentativo di superare dubbi e resistenze all'immunizzazione dei più piccoli. Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention solo il 30% dei bambini americani tra i 5 ed gli 11 anni è stato vaccinato contro il Covid.