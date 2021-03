Covid Valle d'Aosta, 7 nuovi casi e un morto: il bollettino

Aosta, 7 mar. (Adnkronos)

Sono 7 i nuovi casi di covid riscontrati oggi, 7 marzo, in Valle d'Aosta dopo aver analizzato 281 tamponi. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima. Lo riferisce la Protezione civile regionale. I casi positivi attuali sono 177, le persone ricoverate 9, in terapia intensiva 2, in isolamento domiciliare 166.