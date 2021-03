Covid Veneto, Zaia: "Stiamo finendo i vaccini"

Il Veneto sta finendo i vaccini contro il Coronavirus. ""Stiamo finendo i vaccini. A Padova, stanno per andare solo verso i richiami" è l'allarme lanciato dal presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa sull'emergenza sanitaria, in cui ha spiegato che "ieri sono arrivate 83mila dosi di Pfizer e per giovedì è previsto l'arrivo di 100mila dosi di AstraZeneca. Solo ieri sono state somministrati 31.277 vaccini. E abbiamo di fronte da vaccinare subito 130mila over 80, 200mila super fragili e 130mila disabili". Zaia ha poi spiegato che "le prenotazioni sul portale della Regione sono aperte solo per queste categorie".

Il presidente del Veneto ha annunciato che "ho chiesto che ogni Ulss abbia dalla prossima settimana un punto vaccinale aperto fino a mezzanotte e non chiuderemo né a Pasqua, né a Pasquetta perché non possiamo perdere neppure un giorno. Il nostro obiettivo è quello di arrivare, vaccini permettendo, a 50mila vaccinazioni al giorno" ha detto Zaia, sottolineando che "se arriveranno i vaccini promessi a quel punto avremo anche bisogno di personale in più, come ci è stato più volte promesso, ma ad oggi non è necessario".

E ancora: "Ieri all'incontro con il presidente Draghi ho chiesto che si faccia chiarezza sul 'liberi tutti' per l'acquisto dei vaccini" ha sottolineato il presidente della Regione. "Perché, noi, in Veneto, ci siamo preoccupati di rispondere ad offerte ricevute e ci è stato detto che non si poteva acquistarli, adesso ci troviamo di fronte alla vicenda Sputnik - ha sottolineato -. Il governo quindi deve fare chiarezza perché noi siamo rispettosi delle leggi, come abbiamo sempre fatto, ma se si potranno acquistare liberamente, allora guarderemo al mercato dove i vaccini ci sono".