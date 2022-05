Crimea e Donbass, no di Zelensky a Russia

Il presidente ucraino: "Crimea mai parte della Federazione Russa e non riconosceremo mai autonomia Donbass"

La guerra in Ucraina con l'invasione da parte della Russia, il punto su negoziati e trattative, la situazione a Mariupol e nell'acciaieria Azovstal, le sanzioni, e poi la Crimea e il Donbass. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, risponde intervistato da Bruno Vespa per Porta a Porta in onda questa sera su Rai1.

Indipendenza della Crimea? “No, non è possibile e non la riconosceremo mai come parte della Federazione Russa” e “siamo pronti a parlare con la Russia, sì, ma adesso con la guerra questa questione dolente va lasciata da parte, se ostacola l’incontro tra i due presidenti" dice Zelensky.

Concedere una larga autonomia al Donbass? "Ma lì non è rimasto niente. Larga autonomia di cosa?”, i russi “hanno ucciso, distrutto e ora chiedono l’autonomia? Noi non riconosceremo mai l’autonomia” afferma il presidente ucraino.