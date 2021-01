(Adnkronos)

Beppe Grillo ribadisce nel modo più chiaro il suo sostegno al premier Giuseppe Conte nei giorni della crisi di governo, e lo fa sui social, postando una foto che lo ritrae insieme al presidente del Consiglio. Giocando sul cognome, che si presta ad un attestato di solidarietà, Grillo usa l'hashtag e scrive "#ConTe".

Solo ieri era arrivata la lettera aperta di Grillo a maggioranza e opposizione per "un patto tra tutti i partiti, costruttori per il bene comune dell'Italia". "Fra le conseguenze che il dramma della pandemia ci consegna c’è la sofferenza di milioni di persone che si sono ridotte in povertà assoluta o quasi, la solitudine di quanti si trovano a dovere affrontare una malattia sconosciuta e potenzialmente mortale, il dramma di una economia che nonostante tutto stenta a far funzionare il Paese. E poi ci sono gli 80.000 deceduti che pesano sulla coscienza di molti perché hanno fatto una fine orribile tra sofferenze indicibili ed abbandono", l'incipit riferito all'emergenza Coronavirus.

"Tutto ciò - aggiungeva il padre fondatore del Movimento 5 Stelle - deve indurci a riflettere sull’opportunità di continuare sulla strada di polemiche sterili e strumentali che in questo momento servono solo a dividere le energie di tutti coloro che devono occuparsi di rappresentare il Paese intero".