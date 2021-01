(Adnkronos)

"Domani Conte venga in Parlamento". Questa la richiesta di Matteo Salvini all'uscita del vertice di centrodestra sulla crisi aperta dal ritiro della delegazione di Iv dal governo. "C'è un governo confuso e dimissionario e un centrodestra compatto. Per noi le priorità non sono i litigi di Conte e Renzi, Di Maio e Zingaretti, sono la salute, il lavoro, la scuola, le infrastrutture e la giustizia", ha ribadito il leader leghista. "Chiediamo che domani Conte venga in Parlamento a spiegare agli italiani cosa sta succedendo. Se c'è un governo, trovino i numeri e facciano, altrimenti si facciano da parte", ha concluso il leader della Lega. "Il governo in Italia non c’è più? Che si fa? #elezioni #democrazia #libertà", aveva scritto Salvini su Facebook dopo la conferenza stampa di Renzi.

Sulla stessa linea il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Italiani in ginocchio, governo allo sfascio. L'Italia non può permettersi di perdere altro tempo. Conte si dimetta. Elezioni subito", afferma su Facebook.

CENTRODESTRA - Il centrodestra è la prima forza politica del Paese e, dopo un vertice che ha confermato la grande compattezza della coalizione, chiede che il presidente del Consiglio "prenda atto della crisi e si dimetta immediatamente o, diversamente, si presenti domani in Parlamento per chiedere un voto di fiducia". E' quanto si legge in una nota congiunta dei leader del centrodestra. "Se non ci sarà la fiducia -viene sottolineato- la via maestra per riportare al governo del Paese una maggioranza coesa ed omogenea, con un programma condiviso e all’altezza dei problemi drammatici che stiamo affrontando, resta quella delle elezioni".

Ribadendo con chiarezza la loro "indisponibilità a sostenere governi di sinistra", i partiti chiedono di "fare presto". "L’Italia non può aspettare le liti, i giochini e le reciproche accuse dei partiti di governo, di Conte e Renzi, dei Cinquestelle e del Pd", si legge nella nota