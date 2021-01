(Adnkronos)

"Se Conte ha i numeri per andare avanti lo faccia, altrimenti si faccia da parte''. Lo ha ribadito Matteo Salvini ospite di 'Titolo V' su Rai3. ''In questo momento prevale lo sconcerto, la pena e il disgusto nel centrodestra. C'è il caos totale della scuola. Conte Renzi, Di Maio, Tabacci, Mastella, i 'responsabili', la compravendita dei senatori stanotte e domani notte, è qualcosa che non mi appassiona, anzi, mi fa una pena e uno schifo indicibile''.

Secondo lei gli italiani vogliono davvero andare a votare con questa crisi economica ed emergenza sanitaria? ''Questa domanda la deve fare non a me, ma a Conte, M5S e Pd...''. "Non stiamo cercando nessun e non stiamo promettendo niente a nessuno, anche perché non abbiamo nulla da promettere. Se Conte non avesse i numeri perché magari qualche parlamentare M5S si va a rileggere il programma con cui è eletto e va a riguardarsi i video di Di Battista, di Di Maio, e non voterà la fiducia non è perché Salvini gli ha promesso qualcosa. Ma perché ci sarà della gente che avrà un sussulto di coscienza. Se così fosse, il centrodestra è pronto ad offrire un'altra proposta di governo totalmente diversa''. "Berlusconi è andato a processo per la cosiddetta compravendita dei senatori, ora invece sono costruttori, anime pie....'' conclude.